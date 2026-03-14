DeNAの度会が、14日のソフトバンク戦（横浜）に出場するため全体練習に合流した。2日に降格して相川監督には「結果が物足りない」と奮起を促され、「監督の記事も拝見しました。最高の結果を出すことが恩返し」と決意。居残りのティー打撃では正座して球を打つ場面もあり「ヘッドを寝かさないためにオフに自分で考えた練習」と説明した。