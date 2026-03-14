◇オープン戦西武2―3ロッテ（2026年3月13日ZOZOタウン）2週間後に迫る3・27開幕と同じZOZOマリンに乗り込んだロッテとの前哨戦。西武2年目の渡部が開幕4番を引き寄せるオープン戦1号を放った。4試合ぶり3度目の4番出場。1点リードで迎えた4回先頭で毛利の142キロの直球を左中間ラッキーゾーンへ放り込んだ。前の打席では144キロの直球を右飛で打ち取られていただけに「この打席はしっかりと捉えることができた」とチー