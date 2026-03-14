DeNAは毎年恒例の「必勝祈願」を本拠地で開催し、首脳陣、選手、スタッフらが参加した。観客席をファンに無料開放し、相川監督は「チームは最高に仕上がっています。今年も皆さんの力を貸してください」とあいさつ。招いた書道家が巨大筆で「必勝」と記して盛り上げた。選手会長の東は侍ジャパンに参戦中の牧に「憧れるのをやめて自分らしくプレーして」とエールを送った。