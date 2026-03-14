スペインプロリーグ機構ラ・リーガは13日、14日から日本で初開催する才能発掘プロジェクト「NextGenDraft」の記者発表会を都内で行った。15歳以下の168人が参加し、選考を突破した男女各4人を6〜7月にスペイン・マドリードに招待。世界各国の子供に国際経験を与えることが目的で、現地では他国の選手とチームを組んでスペインクラブの育成組織と試合を行う。ラ・リーガの担当者は「日本はタレントの育成に強みがあり、フ