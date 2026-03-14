◇大相撲春場所6日目（2026年3月13日エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が今場所一番の内容で幕内・平戸海（25＝境川部屋）を圧倒し、1敗を死守した。関脇・高安（36＝田子ノ浦部屋）と平幕・隆の勝（31＝湊川部屋）が敗れたため全勝力士がいなくなり、昇進7場所目での横綱初優勝へ首位に並んだ。7人が1敗で並ぶ混戦。大関・安青錦（21＝安治川部屋）は平幕・王鵬（26＝大嶽部屋）にきめ出されて3敗目を