13日の阪神メイン11Rは、ダート1400メートルのリステッド競走「コーラルS」。ダートで安定感光るビダーヤに◎を託す。予定していた根岸Sは挫石で回避したが、立て直して態勢は整った。ひと追いごとに反応が良くなり、調教の動きから力を出せると判断。ダートにシフトした後は1勝クラスから昨年の欅S（オープン特別）まで4連勝。3走前の武蔵野SはフェブラリーS連覇を飾ったコスタノヴァ（2着）と同タイムの3着に好走した。重賞