神戸のスキッベ監督が、デンマーク1部ブレンビーから期限付き移籍で加入した21歳のFW内野について「ゴールに向かう直接的なプレーができるし、シュートもいい。我々のチームの選択肢になってほしい」と期待を寄せた。内野はこの日、選手登録が完了し、14日の名古屋戦から出場可能となる。百年構想リーグとベスト8まで勝ち上がっているACLEのダブルタイトル獲得へ向けて、起爆剤になることを願った。