横浜Mの大島監督が14日の千葉戦（日産ス）での古巣討ちを誓った。ともにJリーグ発足時に加盟した“オリジナル10”で、J1での対戦は09年以来17年ぶり。現役時代に千葉でもプレーした経験を持つ指揮官は「こういう立場で試合ができるのはいろんな思いがある」と吐露するも、前節で最下位に転落しており「勝って弾みをつけないといけない」と覚悟を示した。