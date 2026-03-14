◇オープン戦楽天10―4中日（2026年3月13日バンテリンD）大役に十分値する熱投だった。楽天・荘司が7回102球を投げて5安打3失点。試合後、三木監督が「開幕投手、いきましょう！」と27日のオリックス戦（京セラドーム）の先発を託すと明言した。「特別なポジション。任せていただく以上は柱として、最初だけじゃなくシーズンを通してチームに勝利をもたらす責任がある」初回1死一、三塁で細川に先制3ランを被弾。すぐ