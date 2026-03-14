トリプル世界戦を含む興行の会見が13日、横浜市内で行われ、WBA世界バンタム級1位ノニト・ドネアが同級挑戦者決定戦で対戦する同級4位・増田陸と対面した。元5階級制覇王者は、トレーナー兼マネジャーのレイチェル夫人とともに強気な発言を繰り返すなど余裕たっぷり。世界挑戦権奪取に向け、最強夫婦が新鋭サウスポーに揺さぶりをかけた。決戦2日前に早くもドネア劇場が繰り広げられた。サングラス姿にげたを履き、素肌の上に