現在ファームに合流している阪神の石黒佑弥投手（２４）が１３日、開幕１軍入りへ諦めない姿勢を示した。「まだ１軍はシーズンも始まってない。結果を出してアピールして、チームの勝ちに貢献したい」と力を込めた。オープン戦では、３試合で無失点に抑えていたが「投げているボールのレベルが低い。投手出身の監督なので、内容が悪ければわかる」と本人も納得していなかった。木下、工藤ら右の中継ぎ枠を争うライバルは１軍に