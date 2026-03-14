◇オープン戦ロッテ3―2西武（2026年3月13日ZOZOタウン）ロッテ・藤原はバット3本を“いけにえ”に4安打を得て4連敗からの脱出に貢献した。初回と3回はバットを折った打球で投手と二塁へ内野安打。5回1死満塁からの中前適時打を挟み、7回2死二塁ではファウルでバットを折った直後の5球目を捉えて左中間への決勝二塁打を放った。「逆方向意識して詰まらせるイメージなので、そこは全然」と3本を消耗しても納得顔。オープ