◇オープン戦ヤクルト11―０オリックス（2026年3月13日神宮）慣れ親しんだ神宮で最高のスタートを切った。ヤクルト一筋、「ブンブン丸」の愛称で親しまれた池山新監督の本拠初陣は投打がかみ合い11―0の快勝。「うれしいですね。こういう試合をたくさん見せられるようにしたい」と笑みを浮かべた。2点リードの6回は、無死一塁から4番・オスナが左越え2ランを放つなど5本の長短打を集め、一挙6得点。指揮官の現役時代を思