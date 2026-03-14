１４日に由宇の広島戦でファーム公式戦の西地区開幕を迎える、阪神の平田勝男２軍監督（６６）が１３日、「教育リーグと違って、いい緊張感で迎えられると思う」と心境を語った。熱血指揮官が、今季も新たな戦力を１軍に送り出す。昨季は育成の早川がファームで結果を残し支配下を勝ち取ると、１軍で２勝をマーク。野手では中川や井坪といったフレッシュな若手が昇格し、インパクトを残した。「藤川監督が若い選手をどんどん使