FC東京はピッチを支配するFW長倉が2戦連発を狙う。開幕から5試合連続フル出場を続け、総走行距離64・2キロ、総スプリント回数149回はいずれもJ1トップ。攻守で献身的な働きを見せ、前節の横浜M戦では今季初ゴールも記録した。万能ストライカーは14日のアウェー水戸戦に向け「2戦連発を狙いながら、一番はチームの勝利のために頑張りたい」と力を込めた。