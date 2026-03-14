阪神は１４日から始まる広島とのオープン戦２連戦（マツダ）に向けて１３日、甲子園球場で全体練習を行った。以下は藤川球児監督との主な一問一答。◇◇−寒さもあってコンディションが難しい。「気温もちょっと気にしながらですけど。三寒四温のわりには、雨のタイミング（今月２、３日）でＷＢＣの代表と京セラドームで試合ができたり、順調に日程も消化できてますから。（オープン戦の屋外球場はマツダとＺＯＺＯ