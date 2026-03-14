◇大相撲春場所6日目（2026年3月13日エディオンアリーナ大阪）安青錦は先場所と同じような相撲を王鵬に取られてしまった。しがみつくように頭をつけるスタイルだから、抱え込みを狙う相手の術中にはまりやすくなります。しかも、差した形があまりにも良すぎて、王鵬にがっちり両腕をきめられてしまった。チャンスが一転ピンチになった。そんなイメージでした。安青錦はもっと密着して腰を割っていっても良かったと思います