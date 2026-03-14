【１９６３年４月１３日、阪神○５−３巨人】兵庫県の金井元彦知事の始球式で、シーズンの幕が開いた。阪神が序盤から優位に試合を進めた。二回に藤本から始まった攻撃で、藤井栄、鎌田、そして投手の小山も安打を連ね４点。四回には藤本の中犠飛で追加点。巨人の反撃を小山−石川緑の継投でしのいだ。ところが翌日１４日のダブルヘッダーでは連敗。これがたたったのか、このカード７勝２１敗と大きく負け越し、巨人優勝の