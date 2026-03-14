アニメ「銀河鉄道999」のメーテルや女優オードリー・ヘプバーンの吹き替えなどで知られる声優の池田昌子（いけだ・まさこ、本名浜田昌子＝はまだ・まさこ）さんが3日午後0時27分、脳出血のため死去した。87歳。東京都出身。葬儀は近親者で行った。所属団体によると、最後の仕事は昨年11月10日に収録したテレビ東京「ありえへん∞世界」のナレーション。関係者は「高齢だったので、仕事をセーブしていましたが、特に持病もなく