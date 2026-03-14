◇オープン戦楽天10―4中日（2026年3月13日バンテリンD）楽天の新助っ人マッカスカー（ツインズ）が2打席連発でアピールした。2回は右翼テラス席に同点3ラン。3回は右越え2ランで計5打点。前日まで20打数2安打の不振で「着々と準備は整っている。何本か取っておきたいね」とおどけた。ボイトも4回の1号ソロなど2安打した。オープン戦のチーム打率.198は12球団唯一の1割台。初の2桁安打＆2桁得点で奮起した。