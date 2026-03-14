「大相撲春場所・６日目」（１３日、エディオンアリーナ大阪）綱とりに崖っぷちだ。大関安青錦は王鵬にきめ出され、痛恨の３敗目を喫した。中日までに３敗してから昇進した例は過去にない。ただ、既に全勝力士が消えるなど今場所は混戦だけに３連覇すれば、昇進もあり得る状況だ。横綱豊昇龍は平戸海を押し出し５勝目を挙げた。大関琴桜は小結熱海富士に押し出されて３敗。豊昇龍や霧島と高安の両関脇ら７人が１敗で並ぶ。安