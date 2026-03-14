女優の原菜乃華（22）が12日深夜に放送されたテレビ東京「ミュージックカプセル〜人生の推しソング〜」（深夜2・11）に出演。コンプレックスだった自身の声に「誇り」を持てるようになったことを振り返った。ゲスト出演した原は「『すずめの戸締まり』で声優に初挑戦したことを思い出す」として「人生の最推しソング」に挙げたのが、同映画の主題歌でもあるロックバンド「RADWIMPS」の「カナタハルカ」だった。声優に初挑戦