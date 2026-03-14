トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、ポリティコは13日、トランプ米政権が中南米諸国に対し、キューバが派遣している医療団を国外追放するよう圧力をかけていると伝えた。キューバ政府の資金源を絶ち、孤立させる狙い。米政権は軍事的手段に頼らず、キューバの共産党独裁体制を崩壊に追い込む戦略を描いているとみられる。キューバ政府は医師不足に悩む発展途上国に医師らを派遣し、外貨収