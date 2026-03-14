桜花賞切符を懸けたアネモネSは、例年通りの大混戦。AIが指数84で◎に指名したのはファンクションだ。福島のデビュー戦は7番人気と低評価だったが、好位2番手からあっさり抜け出しての快勝。2戦目は今回と同舞台の菜の花賞で2着。ゴール寸前で勝ち馬に差し切りを許したが、後続は離しており勝ちに等しい内容。能力と舞台適性の高さを証明した。1ポイント差の2番手にバルボアパーク。同舞台の前走で好時計V。再びマイペースに