「大相撲春場所・６日目」（１３日、エディオンアリーナ大阪）大関安青錦は王鵬にきめ出され、痛恨の３敗目を喫した。横綱豊昇龍は平戸海を押し出し５勝目を挙げた。大関琴桜は小結熱海富士に押し出されて３敗。豊昇龍や霧島と高安の両関脇ら７人が１敗で並ぶ。霧島が思わぬ形で５勝目を挙げ、首位に並んだ。明らかに早く立った義ノ富士が「まった、と思った。相手も力を抜いていた」と語るも勝負続行。霧島が払うような上手