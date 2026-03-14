見頃を迎えたハクモクレン＝１２日、市立相模原麻溝公園中国原産のモクレン科の一種で、白い花を咲かせる「ハクモクレン」が、相模原市立相模原麻溝公園（同市南区）で見頃を迎えている。同公園管理事務所によると、木は公園第１駐車場と園路の間などに１２本。今年の開花は平年と変わらず、最盛期は２０日ごろまでという。六分咲きを迎えた１２日、毎年花見に訪れている梶野恵美子さん（６６）＝海老名市＝は「日差しがよく