インスタグラム更新バレーボール女子で2021年東京五輪金、2024年パリ五輪銀メダルのチアカ・オグボグ（米国）が日本時間13日、自身のインスタグラムを更新。婚約したことを発表すると、ファンから祝福が殺到した。オグボグはインスタグラムに「『私は確信していた、あなたが神様からの贈り物だと』。人生で一番簡単に『はい』と答えられた瞬間だったわ！」とつづり、プロポーズを受けた際の写真などを投稿した。五輪2大会連