2026年春、FTN-Fashion Trend News-のセレクトショップが誕生します。名前は「The Archive FTN」。テーマは「Re-Wear,Re-Love」。必見の限定ビンテージ品ショップです。 The Archive FTNで発売中 FTNのお店はココ！ 名ブランドの名品が、再び集合！ The Archive FTNで発売中 FTNショップ【The Archive FTN】。そこは世界の名品が再び、そして値ごろに集うアクセサリーのセレクトショップ