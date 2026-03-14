大相撲春場所大相撲春場所は連日、エディオンアリーナ大阪で熱戦が繰り広げられている。五日目には、土俵上で礼節を尽くした序二段の力士が称賛された。序二段九十二枚目・風武（武蔵川）と序二段九十三枚目・康誠（秀ノ山）の一番。土俵際で上手投げを打ち、勝った風武の「さがり」が康誠の上に落ちた。康誠がさがりを拾い上げて風武に渡そうとする。風武は行司の前ではなく、わざわざ後ろを通って康誠からさがりを受け取り