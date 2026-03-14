巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝と松浦慶斗投手（２２）が１３日、Ｇタウンで行われた２軍練習に合流した。田和はオープン戦４試合、４イニングを投げて防御率１１・２５。松浦も２試合、２イニングを投げて防御率１３・５０となっていた。また、ここまでオープン戦２試合に登板して、５イニングを防御率３・６０となっていた森田駿哉投手（２９）も１４日から２軍に合流する。