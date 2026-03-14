「ボクシング・ＷＢＡ世界ライトフライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ボクシングのトリプル世界戦興行に向けた会見が１３日、横浜市内で行われた。ＷＢＣ世界フライ級王者のノックアウト・ＣＰフレッシュマート（タイ）に挑戦する岩田翔吉（帝拳）は「自分がデビューする前から王者だったレジェンドだが、スピード、パワー、テクニック、フィジカルで上回る準備はしてきたので楽しみ」と自信を示した。相手