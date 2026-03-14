芝クッション値9.7＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前11.1％、4角11.1％ダートG前3.4％、4角3.1％※金曜午前10時30分。芝は2週使って3〜4角の内側に傷みが出始めたが、その他の部分は良好な状態。展開によって逃げも差しも決まるフラットな馬場か。ダートは乾いてパワーが求められる。