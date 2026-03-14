「ボクシング・ＷＢＯ世界フライ級タイトルマッチ」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ボクシングのトリプル世界戦興行に向けた会見が１３日、横浜市内で行われた。５度目の防衛戦となるＷＢＯ世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（米国）は、対面した挑戦者について「ナイスガイという印象。ベルトを守りたいが、今回は自分よりもすてきなスマイルなのが気になる」と、相手の笑顔に着目。初の世界戦に臨む飯村樹輝弥（角海