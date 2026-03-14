◇声優池田昌子さん死去アニメ「銀河鉄道999」で主人公・星野鉄郎役を務めた声優の野沢雅子（89）は「メーテル、あなたの訃報を聞いた時、涙があふれて止まりませんでした」と別れを惜しんだ。同作で共演して以来「鉄郎ちゃん」「メーテル」と呼び合っていた仲で「美人で凜（りん）として笑顔の素敵な大切な戦友でした。松本零士先生も車掌さんも旅に出てしまって、メーテルしか仲間はいなかったのに、メーテルまで同じ世