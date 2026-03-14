芝クッション値9.6＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前12.7％、4角13.1％ダートG前2.9％、4角4.4％※金曜午前10時。芝は向正面から外回り4角にかけて内柵沿いに軽微な傷みが出てきた。徐々に差しが決まりつつある。ダートは乾いており、力の要るコンディション。