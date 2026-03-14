芝クッション値9・9＝標準※金曜午前9時30分含水率＝芝G前12・3％、4角12・0％ダートG前3・0％、4角2・5％※金曜午前9時30分。芝は前開催後に蹄跡補修、洋芝追加播種（はしゅ）を行った。全体的に良好な状態で例年通り前が止まらない。ダートも先行力が求められそうだ。