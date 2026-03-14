冷房機能がないのに「エアコン」として販売されている商品＝11日、東京都港区インターネット通信販売で「3秒で16度下がる」「浴室が一瞬でサウナに」などと強力な機能を広告しながら、実際の性能と見合わない扇風機や小型ヒーターの相談が相次いでおり、国民生活センターが注意を呼びかけている。「『小型エアコン』や『エアコン並みの性能』などと表示しているが構造的にエアコンとは言えず、性能も低い」と指摘している。セ