「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦」（１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）ボクシングのトリプル世界戦興行に向けた会見が１３日、横浜市内で行われた。メインイベントでＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級１位で元世界５階級制覇王者のノニト・ドネア（４３）は、上半身がほぼ裸というド派手な衣装で登場。同級４位の“神の左の継承者”こと増田陸（２８）＝帝拳＝との一戦に向けて、自信をのぞかせた。ドネ