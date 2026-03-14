準々決勝でもソトのバットは火を噴くのか(C)Getty Images準々決勝ラウンドを迎えるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、ドミニカ共和国代表がD組を全勝突破を果たすなど、史上2度目の優勝へ向け盤石の戦いを続けている。【動画】大飛球に倒れたソトがベンチで腕立て！ムードの良さが伝わってくるドミニカベンチの様子原動力となっているのは、ここまで大会最多41得点を挙げている打線だ。1次ラウンドでは3試合で2