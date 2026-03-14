◇女子ゴルフツアー台湾ホンハイ・レディース第2日（2026年3月13日台湾オリエント・クラブ＝6720ヤード、パー72）台湾ツアーと共催の新規大会で、5位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が1イーグル、4バーディー、2ダブルボギーの70で回り、通算3アンダーで単独首位に浮上した。予選ラウンド2日間をただ一人アンダーパーで終えて2位に3打差。前週の開幕戦ダイキン・オーキッド・レディースでツアー通算5勝