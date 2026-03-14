アメリカのトランプ大統領が今週開かれたG7＝主要7か国の首脳会議の中で、イランが「間もなく降伏する」と発言したと報道されました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は13日、11日にオンラインで開かれたG7首脳会議で、トランプ大統領がイランは「間もなく降伏する」と発言していたと伝えました。関係者の話として伝えたもので、トランプ氏はアメリカとイスラエルによる攻撃で、指導層が多く死亡したことで「降伏を宣言で