「リュ・ヒョンジンだからだ」17年ぶりにWBC準々決勝へ進んだ韓国代表が、“死神軍団”ドミニカ共和国との大一番で先発マウンドを任せたのは、“コリアン・モンスター”リュ・ヒョンジンだった。【写真】山本由伸を上回る？ “コリアン・モンスター”に驚きの評価正直なところ、説明は必要ないだろう。メジャーリーグで豊富な経験を積んできたベテラン投手だからだ。しかも、1次ラウンドでは悔いの残る投球を見せ、韓国代表と