◆ＷＢＣ準々決勝ドミニカ共和国―韓国（１３日・ローンデポパーク）韓国は準決勝進出へ、日本時間１４日の午前７時３０分からドミニカ共和国との一戦に臨む。試合前会見にはリュ・ジヒョン監督とともに大谷翔平の同僚でもあるドジャース・金慧成（キム・ヘソン）内野手が登場。金慧成は８日の１次ラウンドＲ・台湾戦（東京ドーム）で左手指を負傷し、同最終戦の９日・オーストラリア戦（同）を欠場していたが、「状態は今