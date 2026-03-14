巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）＝中大＝が１３日、初めてプレーする東京ドームで結果を残し、開幕１軍へ生き残ることを目標に掲げた。１４日から行われる日本ハムとのオープン戦を前に「（シーズンに入れば）１軍に帯同しないとプレーできない場所。自分のプレーを突き通したいという思いが強い」と力強く語った。東京Ｄには小学生の頃から何度も足を運んだ。内野席のベンチの上や後方の座席など、巨人の試合をさ