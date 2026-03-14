歌手で俳優の沢田研二（77）が13日、東京・EXシアター六本木で14日に初日を迎える主演舞台「ガウディ×ガウディ」の報道陣向け公開稽古を行った。2017年以来9年ぶりの主演舞台は、演出家のマキノノゾミ（66）とのタッグで作るロック音楽劇。同作はアントニ・ガウディの人生を描いた作品。年老いたガウディを演じた沢田は、若き日の自身に向けて「人生を無駄にするな！」と叱責（しっせき）するような場面もあった。シリアスな