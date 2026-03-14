阪神・モレッタがオープン戦での連投テストに意欲を示した。「僕が決めることじゃないけど、チームに貢献できるように、どんなことでもしっかり準備するだけ」と強調した。藤川監督が「生粋のリリーバー」と評価するドミニカンはオープン戦3試合で無失点を継続中。同一リーグである広島相手に登板する可能性は低いが「悪い球がなるべくなくて、自分の球が思うようにいくことが大事」と調整にも余念がなかった。