阪神・大竹が14日の2軍広島戦（由宇）に登板する見通しになった。開幕ローテーション候補が遠征してまでファームで投げるのは珍しい。阪神移籍後の3年間で20試合（15勝）も投げており、同日の広島とのオープン戦（マツダ）を避けたとみられる。コイキラーとしての快投は本番に“温存”する形だ。チームは14、15日に1、2軍ともに遠征で広島と戦う。この期間に1軍クラスの投手がファームのマウンドに立つ可能性について、前日に