【阪神・藤川監督語録】▼肌寒かったでも明日（14日）の広島は少し暖かいのかな？気温もちょっと気にしながらですけど。雨のタイミングでWBCの日本代表と京セラドームで試合ができたりとか、順調に日程も消化できていますから。オープン戦はあと4つが外ですね。4試合できればと思いますけど。まあ雨が降れば、それも天に身を任せて、という感じですね。