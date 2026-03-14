阪神・嶋村が観察力向上をテーマに14日からの広島2連戦（マツダ）に臨む。12日の教育リーグ・オリックス戦では「5番・捕手」で先発出場。村上とバッテリーを組み、課題が見えた。「同じような配球でいったらファームでも打たれてしまう。攻め方とか、そういう意味での（相手チームへの）観察力を上げていきたい」支配下契約を勝ち取り、猛アピールを続ける期待の22歳。本職に磨きをかけ、開幕1軍を目指す。