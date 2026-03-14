女優の寺島しのぶ（53）が13日、自身のインスタグラムを更新し、この日行われた第49回日本アカデミー賞授賞式で着用した和服姿を披露した。寺島は「国宝」で優秀助演女優賞候補に選出。同じ「国宝」からは高畑充希、森七菜も候補に選ばれており、3人で和服姿で登場した。最優秀助演女優賞は「ナイトフラワー」の森田望智が受賞。寺島は惜しくも受賞はならなかったが、「国宝」は作品、監督、吉沢亮の主演男優賞など最多の10